Kia: nieuwe Sorento legt de lat voor het luxesegment hoger

Door: BV

Kia toonde ons eerder al schetsen van de buitenzijde van de nieuwe Sorento. En nu gunt het bedrijf ons al een schalkse blik op de boordplank.

Ontworpen in Europa

De meest moderne wagens worden ontworpen door internationale designteams, waarbij input komt van verschillende afdelingen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat hier anders is, maar het klinkt ons Europeanen natuurlijk beter in de oren als Kia zegt dat het om een geheel Europese creatie gaat. Dat zullen we later moeten verifiëren.

Nog meer mooie woorden komen er in de vorm van de belofte dat de Sorento de lat voor luxewagens in het segment hoger zal leggen. De schets vertoont wel wat beloftevolle elementen. Kunstig ingewerkte sierlijsten bijvoorbeeld. En stiksel bovenop de boordplank, wat de aanwezigheid van leder suggereert. En er ook een groot aanraakgevoelig scherm gemonteerd. Dat laat in elk geval het beste vermoeden voor het infotainmentsysteem.