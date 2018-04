Twee speciale McLarens voor Pebble Beach

Door: BV

In augustus dromt iedereen die wil zien en - wellicht nog meer - gezien wil worden in autoland samen aan de Amerikaanse Westkust. Het mondaine Pebble Beach houdt er dan een Concours d’Elegance en het prestigieuze element staat ook de autoconstructeurs toe om er naar de hand van een gefortuneerde klant te dingen. McLaren is dit jaar ook van de partij, met twee speciaal aangeklede exemplaren. Die zijn overigens allebei al verkocht, maar wellicht kunnen ze ter inspiratie dienen.

McLaren P1 MSO

MSO (van McLaren Special Operations - een wat hoogdravende benaming voor een team dat andere kleurtjes en stoffen kiest dan het standaardpalet) rolt er een donkergrijze P1 naar buiten die aan de binnen- en buitenzijde subtiel is voorzien van accenten in de typische oranje McLaren-tint. De koolstofvezel is voor de gelegenheid met hoogglans afgewerkt. Het beste is niet eens te zien, maar het hitteschild rond het motorblok van deze P1 is voor de gelegenheid vervangen door een exemplaar in 24 karaats-goud. Net als op de originele McLaren F1.

McLaren 650S Spider MSO

Carbon is er ook op de 650S Spider, maar hier is het met een mattere satijnglans getooid. De specifieke details omvatten ook nog de blauwe koetswerkkleur, verchroomde uitlaten en het zwarte leder met blauw contraststikwerk.