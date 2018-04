Bevestigd: Rolls-Royce Wraith gaat Cabrio

Door: BV

We hadden het in 2013 al over de komst van een Wraith Drophead Coupé. Het ligt immers voor de hand dat de nicheconstructeur tracht het aantal modellen per platform te maximaliseren. De timing - we mikten op 2015 - was niet helemaal exact. De Britse luxeconstructeur heeft nu officieel bevestigd dat een dakloze variant van de Wraith medio 2016 geboren wordt.

Prototypes worden al getest

Als de Rolls-Royce Wraith Drophead Coupé aan de catalogus wordt toegevoegd dan telt die zes verschillende modellen. Meer dan ooit tevoren. De techniek zal naar alle waarschijnlijkheid gewoon overgenomen worden van de Wraith. We kunnen dus met enige zekerheid voorspellen dat een 6,6l V12 met ruwweg 630pk en 800Nm zal instaan voor erg vlotte prestaties. Een sprinttijd van niet eens 5 seconden, denken we dan.

De ontwikkeling van het model verloopt voorspoedig, aldus nog de constructeur. De eerste prototypes worden al getest.