BMW X3 Deep Orange 4 Concept is een beetje van alles

Door: BV

Dat krijg je dus als je de studenten Automotive Research van de Clemson University in Michigan, een BMW X3 cadeau doet: ze maken er een X4 van. Of toch ongeveer. De daklijn werd daarvoor grondig aangepast. En omdat een SUV én Coupé nog altijd maar twee-in-één is en drie-in-één natuurlijk nòg beter zou wezen, is daar dan ook nog eens een pickup van gemaakt.

Deep Orange 4

De naam is, zo denken we tenminste, een verwijzing naar de koetswerkkleur. De achterruit verdwijnt in het dak en vervolgens kan de kofferklep in twee gedeeld worden. Dat gebeurt allemaal elektrisch. De studenten hebben overigens wel nog één en ander te leren. Wie de video bekijkt ziet dat de pasvorm nog (veel) te wensen over laat. De ganse ombouw is bedoeld om maximaal 8000 dollar te kosten. Volgens BMW maakt dat de bouw in beperkte oplages mogelijk, maar het Duitse bedrijf heeft momenteel geen concrete plannen.