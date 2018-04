F1 circus binnenkort weer in België

Door: TB

Midden augustus en de regen valt met bakken uit de hemel. Dan weet elke autosportliefhebber hoe laat het is: de Grand Prix van België kan niet meer veraf zijn. Over twee weken is het zover en kunnen we eindelijk met eigen oren verifiëren of die V6 turbomotoren echt zo veel stiller klinken dan de V8 blokken van vorig jaar. Morgen sluit de officiële website haar online boekingen af, maar geen nood voor wie toch graag het F1 spektakel in levende lijve wil aanschouwen. Ter plaatse kan je immers nog perfect tickets kopen. Ben je tussen 17 en 27 jaar jong, dan moet je echter serieus overwegen om nog snel voor de formule "17-27" te gaan. Want die valt alleen te reserveren via de website.

Renault België Luxemburg is wederom partner van die zone “17-27”. Ze is gelegen in Blanchimont en is uitsluitend voorbehouden aan jongeren van ... 17 tot 27. Het centrale thema van de zone is een mini-F1-festival waar jonge autosportfans terecht kunnen voor diverse animaties: dj’s, F1 show car, tuimelwagen, simulatoren, … Heb je echt helemaal geen geluk in de liefde, dan win je misschien wel één van de vele prijzen. Zo zullen elke dag 6 jongeren de F1-paddock kunnen bezoeken en een blik kunnen werpen achter de schermen van één van de teams waarvan Renault motorenpartner is.

Tickets voor de zone “17-27” zijn uitsluitend te bestellen via de website www.spagrandprix.com en die is vanaf morgen niet meer bereikbaar. Aan de ingang zulen identiteitskaarten worden gecontroleerd. De parking, gelding voor de drie dagen van het GP-weekend, is inbegrepen in de prijs van €125 (bij aankoop van twee toegangstickets).