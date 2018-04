McLaren 650S Sprint het circuit op

Door: BV

McLaren heeft nog maar eens versie van de 650S bedacht. Deze heet Sprint en hij mag alvast niet op de openbare weg. Daarvoor ligt hij te laag, is hij te luid en ontbeert hij enkele cruciale veiligheidsvoorzieningen. Dat laatste is overigens niet meteen wat om wakker van te liggen. Er zit immers wel een FIA-gecertificeerde rolkooi in. Of dat nog niet bestond? Jawel hoor - de McLaren 650S GT3. Maar die is nog extremer dan dit exemplaar.

Opgewaardeerde aandrijflijn

Het eerste element in de opgewaarde aandrijflijn is niet de motor, want daarover zegt McLaren niets. We gaan er dus tot nader order van uit dat die eveneens 650pk opwekt. Wat wel werd aangepakt is het actieve remsysteem (dat je mee door de bocht helpt te gaan) en de transmissie. Een koopje is het niet, maar dat had je ook niet verwacht, toch? Hij kost net geen 200.000 Britse Ponden.