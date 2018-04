Nu is er wéér wat mis met 300.000 GM-modellen

Door: BV

Dat General Motors onder vuur ligt omdat het - op z’n zachtst gezegd - nogal luchtig omging met defecten die tot dodelijke ongevallen leidden, heeft inmiddels iedereen in de gaten. De nieuwe topvrouw van het bedrijf, Mary Barra, doet haar uiterste best om de brokken te lijmen. Onder meer door een eindeloze stroom voertuigen bij terugroepacties te betrekken.

Contactslot Saturn Vue

Het kwalijkste defect (dat leidde tot 13 doden) was er één met het contactslot. GM heeft er al 2,6 miljoen voertuigen voor teruggeroepen en het voegt er nu nog eens 300.000 aan toe. Allemaal Saturn Vue gebouwd tussen 2002 en 2004. Daarbij zou de sleutel tijdens het rijden uit het contactslot kunnen vallen. Wie vindt dat die Amerikaanse Vue bekend overkomt: het model is nagenoeg identiek aan de Opel Antara / Chevrolet Captiva voor onze markt. Ook nu zijn geen modellen voor de Europese markt opgenomen in de terugroepactie.