Wat we al weten over... de nieuwe Honda Civic Type-R

Het is oorlog in het land der hete hatchbacks. Seat maakt zich met de Leon Cupra Sub8 op voor een nieuw ronderecord op de Nürburgring - nadat de Renault Mégane RS 275 Trophy-R de Cupra 280 kon overklassen - en ook Nissan wil zich in de strijd wagen met een Nismo-afgeleide van de nieuwe Pulsar. Maar dat is niet het enige Japanse merk dat een gooi doet naar de eretitel van snelste voorwielaandrijver voor massaproductie. Honda, dat al een tijdje bezig is met de ontwikkeling van de nieuwe Civic Type-R en er nu stilaan wel baat bij heeft om de productiebal zo snel mogelijk aan het rollen te brengen, heeft immers nooit onder stoelen of banken gestoken dat het alle concurrenten de loef wil afsteken op het Duitse circuit. En daar is vermogen voor nodig. Veel meer vermogen dan we tot nog toe in een Civic Type-R gewend zijn.

Turbokracht

Om de klus te klaren wordt een turbomotor ingeschakeld. En dat is voor het eerst. Het gaat, net als bij de voorgaande edities, om een tweeliter viercilinder. Hoeveel vermogen het blok precies zal opwekken laat Honda vooralsnog in het ongewisse, maar met minder dan 280pk zien we de Japanners geen genoegen nemen. 300pk lijkt zelfs nog aannemelijker om de snelste tijd op de Nordschleife te garanderen. Binnenkort weten we meer, al zullen we nog tot 2015 moeten wachten voor de lancering.