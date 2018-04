Door: BV

Het stond in de sterren geschreven: ook Volvo gaat aan de driecilindermotoren. De eerste telg wordt in 2016 verwacht.

1,5 liter benzinemotor

De eerste driepitter wordt een 1,5 liter. Een slagvolume dat we vaak terugzien omdat een halve liter per cilinder een erg optimaal rendement levert.

Over het vermogen wordt nog niet gerept. De bestemming wel - die komt in eerste instantie in de nieuwe 60-reeks waarvan een sedan, een break en een SUV op de planning staan.