Dit is de nieuwe Volvo XC90

De nieuwe Volvo XC90 is compleet naakt gegaan. Wat we er reeds over wisten vind je hier netjes op een rijtje. De hoofdpunten: het model wordt lichter maar flink ruimer dan z'n voorganger, staat op een nieuwe modulaire structuur, speelt nog zwaarder in op veiligheid, wordt beschikbaar met benzine-, diesel en hybridemotoren maar zal uitsluitend viercilinders onder z'n kap dragen. En Volvo mikt op een meer premium positionering.

Groter en lichter

De nieuwe XC90 is dus groter maar ook lichter dan zijn voorganger. Hij meet nu 4,95m in de lengte (+14 cm), is (inclusief buitenspiegels) 2,14m breed (+3 cm) en ook 1,78m hoog (-1 cm). Afhankelijk van de uitvoering werd er tot 125kg bespaard.

Dat heeft hij voor een deel te danken aan zijn compleet nieuw ontwikkelde SPA-platform (voor Scalable Product Architecture). Bovendien nam deze hypermoderne bodemplaat minder centimeters in beslag waardoor er meer ruimte overbleef voor de inzittenden. Sterker nog, elke XC90 is voortaan standaard een 7-zitter, met op de derde zetelrij plaats voor mensen kleiner dan 1m70. En het koffervolume? Dat tikt af of 660 liter, met een mogelijke uitbreiding tot 1.830l.

Authentieke materialen



Volvo besteedde ook veel aandacht aan de aankleding van het interieur van de nieuwe XC90. Hout, aluminium en glas spelen daarbij een prominente rol, maar de Zweden wagen zich ook aan excessen. Om een voorbeeld te geven: optioneel is er een handgemaakte versnellingspook van kristal verkrijgbaar, gemaakt door glasblazers bij Orrefors. En voor liefhebbers van de betere audio-installatie installeert Volvo een systeem van Bowers & Wilkins dat 19 luidsprekers, een 1.400W-versterker en zelfs een luchtgekoelde subwoofer bevat.

First Edition

De eerste 1.927 exemplaren van de nieuwe XC90 zullen allemaal als een First Edition door de straten rijden en zijn enkel via het internet bestelbaar voor de mooie som van € 92.700. De oplage komt niet uit de lucht gevallen - het verwijst naar het oprichtingsjaar van Volvo. Wat je van de First Edition mag verwachten is een meer royale uitrusting en de 225pk sterke D5-vijfcilinderdiesel onder de kap.

Prijs

Begin oktober zal de nieuwe Volvo XC90 op het Autosalon van Parijs worden voorgesteld. De startprijs in België bedraagt € 51.400 (voor de basisversie zonder 4x4).