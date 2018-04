Deze BMW i8 is (g)een koopje

Door: AUTO55

Op eBay staat momenteel een showmodel van de i8 te veil. En showmodel mag je letterlijk nemen. Het afgebeelde exemplaar rijdt immers niet echt en stelt enkel uiterlijke kenmerken tentoon. Van een interieur is geen sprake en de portieren zijn louter in het koetswerk uit glasvezel gekerfd. De lichten, die werken wel.

De veiling verloopt op 29 augustus en het hoogste bod bedraagt op het moment van dit schrijven $ 19.100, omgerekend net geen € 14.500. Dat is al meer dan genoeg voor een auto die geen auto is, maar toch wel heel wat minder dan bijna € 136.000 - het minimumtarief dat BMW in België voor de i8 hanteert. Volgens de verkoper is het 'kustwerk' perfect om in een bar, restaurant of dergelijke te plaatsen, al denken wij eerder aan de leefruimte van een (gestelde) BMW-adept.