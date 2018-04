Dit is de nieuwe Suzuki Vitara!

Door: AUTO55

Tot de officiële onthulling is het nog wachten tot begin volgende maand, maar hier is alvast het eerste beeld van de gloednieuwe Suzuki Vitara. Dat is in wezen de productversie van de iV-4 die het merk vorig jaar op het Autosalon van Frankfurt heeft laten zien.

Voor concrete uitspraken over de aangeboden diesel- en benzinemotoren is het nog te vroeg, al verzekert Suzuki ons dat een lage gemiddelde CO2-uitstoot op de prioriteitenlijst stond. Niet alleen omwille van de motoren, maar omdat het gewicht ook binnen de perken wordt gehouden.

De nieuwe Vitara zal zowel als voor- als als vierwielaandrijving verkocht worden. Zijn Allgrip-systeem leent hij van de SX4 S-Cross.