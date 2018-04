Meer dan € 90.000 voor Volvo XC90 First Edition

Door: BV

Volvo lanceert de nieuwe XC90, die in oktober op het Autosalon van Parijs debuteert en sinds gisteren geen geheimen meer heeft, het eerst als een speciale First Edition. Die wordt gebouwd op een oplage van 1927 stuks. Niet toevallig, want dat is ook het jaartal dat de Volvo werd opgericht.

First Edition

Die First Edition wordt aangedreven door een 225pk sterke tweeliter viercilinder turbodieselmotor of een drukgevoede, 320pk sterke T6-benzine. De eerste is goed voor een top van 230km/u en sprinttijd van 8,8 seconden in combinatie met de achttrapsautomaat (een handbediende versie is er niet).

Warm ingeduffeld

De First Edition hoort uitzonderlijk comfortabel te zijn. De uitrusting is gespekt met bijna elke denkbare optie, waaronder een luchtophanging op de vier wielen.

Zou je dat wel doen?

Volvo België schat zo’n 80 klanten te zullen vinden voor de First Edition. Die zullen elk € 92.700 moeten neertellen. Dat betekent dat je probleemloos in Range Rover-territorium zeilt. Ze worden bovendien ook nog eens geacht dat te doen zonder de auto te hebben gezien, laat staan ermee gereden te hebben. De First Editions worden de 1.927 eerste exemplaren die van de montageband zullen lopen. Ook dat is in het verleden al meermaals problematisch gebleken. Als er dan kwaliteits-issues, afwerkingsproblemen of kinderziekten zijn, heb je er gegarandeerd van.

Alleen online

De verkoop van elk van de 1927 stuks van de First Edition gebeurt uitsluitend online. Vanaf 3 september kan je er via een link op de Volvo Cars-webstek je euro’s kwijt.