Lada Vesta wil ook racen

Op het autosalon van Moskou kan je momenteel de Lada Vesta WTCC Concept gaan bekijken. Dat is het nieuwste wapen uit Rusland in de strijd om de kroon van het Wereld Tourwagenkampioenschap. Hij kwam er ter vervanging van de Granta TC1 en werd nog steeds in samenwerking met Hexathron Racing ontwikkeld. Specificaties werden (jammer genoeg) niet meegedeeld. Het massaproduct waar hij op lijkt? Daarvan start de productie in de loop van volgend jaar.