Audi RS3 Sportback

Kreeg 500cc en één cilinder meer dan de S3 en is er enkel als vijfdeurs. Door sommigen bespot vanwege zijn vreemde velgkeuze, maar wel razendsnel dankzij z'n drukgevoede 2,5-liter vijfcilinder die 360pk en 460Nm koppel over de vier wielen verdeelt. Spurt in 4,6 tellen tot 100km/u en is elektronisch beperkt tot 250km/u.