Zoveel kost de Infiniti Q50 tweeliter turbo (en de rest van het gamma)

De Infiniti Q50, die zowel potentiële klanten van de Mercedes C en E als van de BMW 3 en 5 viseert, zal vanaf de herfst niet enkel met een 2,2l turbodiesel of een 3.5l V6 gekoppeld aan een elektromotor worden geleverd, maar ook met een gloednieuwe 2-liter turbobenzine die reeds in China in gebruik is. De krachtbron is 211pk en 350Nm (bij 1.250tr/min) sterk en wordt uitsluitend aan een zeventrapsautomaat gepaard - in tegenstelling tot de zelfontbrander die je ook met een manuele zesbak kan bestellen.

Prijzen en uitvoeringen

Infiniti wil minstens € 38.050 per Q50 2.0 turbo incasseren. Dat is € 150 goedkoper dan de 2.2d van hetzelfde uitrustingsniveau (Premium), maar ook € 2.450 duurder dan de basisversie van diezelfde diesel, die het weliswaar zonder lederen bekleding, verwarmde voorzetels, lichtmetalen wielen (17") en een automatisch dimmende binnenspiegel stelt.

De andere, hoger geplaatste varianten op het thema heten Sport en Hybrid. Beide komen ze met onder meer LED-koplampen, een actieve rijbaanassistent en een volgens Infiniti innovatieve adaptieve elektrische stuurbekrachtiging. De Hybrid is veruit de duurste (€ 50.400) en de enige die ook als vierwielaandrijver in plaats van pure achtertrekker wordt verkocht (€ 52.900). Bovendien rolt elke hybride - in tegenstelling tot de traditioneel aangedreven modellen - met een aangepast sportonderstel, tegenover elkaar geplaatste remklauwen (4 voor- en 2 achteraan) en een remenergierecuperatiesysteem van de band. En als er windstil op stroom wordt gereden worden voetgangers gewaarschuwd door geluidgeluidssignalen. Want je weet immers maar nooit.

Opties

Of daarmee met het prijsplafond bereikt is? Uiteraard niet. Voor navigatie, een Bose-installatie,een schuif-/kanteldak, een 2/3-1/3 neerklapbare achterbankleuning, 'slimme' lichten, een 360°-camera, automatische airco met 2 zones, parkeer- en regensensoren en een verzameling van rijhulp- en waarschuwingssystemen onder de noemer 'Safety Shield' moet je steevast verder je bankrekening plunderen.