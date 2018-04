Belgische automarkt nog steeds stabiel

Door: BV

De koepel van autoconstructeurs Febiac heeft de inschrijvingscijfers voor augustus wereldkundig gemaakt. Afgelopen maand werden 28.613 nieuwe wagens in het verkeer gebracht. Dat zijn er 1.216 stuks minder dan tijdens dezelfde periode in 2013.

Volkswagen is nog steeds de meest populaire badge. Daarvan werden er 3.004 op naam gezet. Renault volgt op aanzienlijke afstand - met 2.373 eenheden terwijl Peugeot met 2.179 stuks de top drie vervolledigt. Verruimen we de blik naar de vijf best verkopende constructeurs dan moeten we ook BMW (2.071) en Citroën (1.933) toevoegen. De complete Top 38 hebben we zoals steeds op onze Facebook-pagina gedropt.

Stabiele markt

De gecumuleerde cijfers voor de voorbije 8 maanden laten een terugval zien van niet meer dan 0,8% ten opzichte van afgelopen jaar. Febiac houdt het daarom op een markt die ‘stabiel’ is.

Meer bedrijfsvoertuigen

Voor de bedrijfsvoertuigen was augustus wel een goede maand. De lichte bestelwagens gingen 5,9% de hoogte in. Trucks tot 16 ton werden 2,1% meer geregistreerd en zware voertuigen gingen 2,2% in de plus.

Kletsnatte augustusmaand

De verdelers van motorfietsen hebben behoorlijk te klagen over het weer van afgelopen maand. Zonder stralende zon en hoge temperaturen is zo’n tweewieler een stuk moeilijker aan de man te brengen en dat zie je aan de cijfers. Die gingen 17,5% onder de aantallen van afgelopen jaar. De totale terugval bedraagt nu 2,9%.