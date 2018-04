Volledige Audi A6-reeks bijgespijkerd

Door: AUTO55

De volledige Audi A6-reeks, met inbegrip van de Allroad, de S6 en de RS6, is onder het mes beland. Maar zelfs voor geoefende autoliefhebbers is het zoeken naar de verschillen op visueel gebied. De single frame-grille werd iets scherper getekend, de bumpers bijgewerkt, de vorm van de uitlaatpijpen is van rond naar strak geëvolueerd en de koplampen zijn voortaan uit te rusten met Matrix LED-technologie. Achteraan dan kregen de LED-lampen een andere indeling.

Groener

Wat Audi vooral voor ogen had zijn lagere emissiecijfers. Zowel de 3.0 TFSI-benzinemotor als de 3.0 TDI 'clean diesel' werden grondig herzien en zouden allebei flink wat minder CO2 uitstoten. Exacte cijfers zijn er wat dat betreft nog niet.

Wanneer te koop?

Begin 2015 zal de vernieuwde A6-reeks bij de dealers staan en begin oktober kan je er na de officiële voorstelling naar loeren op het Autosalon van Parijs.