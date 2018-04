Lexus RC-F knalt naar 100 in 4,5 tellen

Door: BV

Over de komst van de extra potige Lexus RC F zijn we al langer op de hoogte gebracht. Maar op de cijfers die er toe doen hebben we meer dan een half jaar moeten wachten. Lexus heeft woord gehouden: het is een snelle jongen.

Meer dan 450pk

Verder dan bovenstaande uitspraak raakte Lexus niet. Tot nu. Het gaat erg exact om 477 paarden (bij 7.100t/min)en een koppelcurve die z’n piek kent bij 530Nm (tussen 4.800 en 5.600t/min). Al dat geweld wordt door een achttrapsautomaat versluisd. Hij mag dan wel minimaal 1.740kg op de wegschaal zetten, dat staat een sprinttijd van amper 4,5 seconden en een topsnelheid van 270km/u niet in de weg.

Lager, breder, langer

De RC krijgt samen met de letter F ook wat extra body. Je mag dat letterlijk nemen, want het model meet een halve centimeter meer in de breedte, een centimeter extra in de lengte en is ook een halve centimeter lager.

Innovatief differentieel

Voor een optimale bruikbaarheid van de aandrijfkrachten beschikt de RC F over een Torque Vectoring Differential (TVD). Het differentieel monitort G-krachten, de stand van de voorwielen alsook de aandrijfkrachten zodat hij een optimale verdeling van het vermogen aan de achterwielen kan leveren. Daarnaast kan het ook een aangedreven wiel afremmen wat resulteert in scherper rijgedrag.

Aftellen naar nieuwjaar

Het lijkt er een beetje vroeg voor, maar wie zit te wachten op deze ‘F’ heeft geen andere keuze. Pas begin 2015 wordt hij bij de dealer verwacht. Dan kennen we ook de prijzen.