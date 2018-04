In vol ornaat: de Aston Martin Lagonda

Door: BV

Wie een klein beetje benzine door de aderen heeft stromen, hing de afgelopen weken ongetwijfeld al aan het Lagonda-infuus. Aston Martin reanimeert het label voor een nieuwe, grote sedan die eigenlijk specifiek voor het Midden-Oosten is ontwikkeld. Al was het maar omdat er in Europa inmiddels te veel regelneverij is om het model nog op een rendabele manier gehomologeerd te krijgen.

Prototype

De eerste echte beelden kregen we al te zien toen Aston Martin een prototype op het vliegtuig naar oliestaat Oman zette om tests te ondergaan. De komende weken zal het model er 22.000 kilometers afleggen en kort erna hoort de productie te starten. Dat laatste is overigens eerder relatief, want ze zullen met de hand bij elkaar gevezen worden en Aston zal er hooguit 100 stuks van bouwen.

V12 met 600pk

Het koetswerk wordt geheel uit carbon vervaardig en onder de kap komt een 6.0l V12 met zo’n 600pk in combinatie met een achttrapsautomaat. Die combinatie kennen we van onder meer de Aston Martin Rapide. Wat voor prestaties dat oplevert in deze Lagonda is nog onbekend. De Britten willen nog wat overhouden voor een volgende boodschap. Inmiddels is Lagonda wel uitgebreid te bewonderen in de bijhorende fotospecial.