Met extra prik, op benzine of diesel: Peugeot 308 GT

Door: BV

Peugeot voegt een extra pittige uitvoering aan het aanbod van de 308 toe. Die meet zich zichzelf uiteraard een tikkeltje meer attitude aan. Onder meer door met 18-duimers, een diffuser, twee eindpijpen en een verlaagde ophanging (vooraan -7mm, achteraan -1cm) uit te pakken. En om het verschil nog wat extra in de verf te zetten, verhuist het embleem naar het radiatorrooster.

Het model debuteerde vorig jaar al op het Autosalon van Parijs en gaat dit jaar de verkoop in. Onder de kap liggen extra pittige motoren. Er is een tweeliter diesel die nu 180pk en 400Nm koppel opwekt of je kan opteren voor een 1.6 turbobenzinemotor die in z’n aanbod meteen van 125 naar 204pk springt en 285Nm trekkracht produceert.

De 308 GT benzine is gekoppeld aan een manuele zesbak en sprint naar 100km/u in 7,5 tellen. De diesel klaart dezelfde klus in 8,4 tellen en vertrouwt op een automaat met evenveel verzetten. En als break telt de zelfontbrander nog twee tienden langer door. Let wel: die laatste koetswerkuitvoering kan je niet in combinatie met de 204pk sterke 1.6 bestellen. Die lust volgens Peugeot overigens gemiddeld 4,6l/100km, tegenover 3,3l/100km voor de diesel (+0,1l voor de break).