Nieuwe BMW X1 met voorwielaandrijving betrapt

Door: BV

BMW introduceerde de X1 al in 2009 en dat betekent dat een opvolger zich volgens de normale productcyclus van 7 jaar zou aandienen in 2016. Maar misschien wacht BMW niet eens zo lang. De tweede generatie is immers al betrapt - hier nog een alerte lezer aan de Franse Mont Ventoux, waar toekomstige modellen wel vaker worden beproefd.

Voorwielaandrijving

De actuele X1 gebruikt een aangepaste bodemplaat van 3-Reeks als basis. Dat betekent dat instapversies door de achterwielen geduwd worden en dat xDrive het verschil probeert te maken door ook de voorwielen bij het proces te betrekken. De nieuwe generatie zal echter gebruik maken van het voorwielaangedreven UKL-platform dat de BMW Group al tot de nieuwe (alwéér grotere) Mini verwerkte en ook gebruikt om de Mercedes B-Klasse-kloon 2 Series Active Tourer op te bouwen. Diezelfde architectuur vormt ook de basis voor de X1. En dat is ook de reden waarom het model wellicht wat vroeger afgelost wordt - het nieuwe platform is immers goedkoper om produceren. Hoe sneller het in productie is, hoe gelukkiger de aandeelhouders.

Groter?

Details heet BMW nog niet wereldkundig gemaakt, maar naar verwachting wordt de X1 een tikkeltje groter dan momenteel het geval is, en uiteraard wordt het uiterlijk gemoderniseerd. Dat de grille in de neus nog prominenter wordt, dat kunnen we zelf met camouflagekleed waarnemen.