Michael Schumacher is weer thuis

Door: BV

Zevenvoudig Formule 1 Wereldkampioen Michaël Schumacher is vanuit het ziekenhuis in Lausanne getransporteerd naar huis.

Ski-ongeluk

Op 29 december van vorig jaar liep Schumacher na een val bij het skiën buiten de piste ernstig hersenletsel op. Hij droeg daarbij een helm. In het ziekenhuis in Grenoble werd lange tijd gevreesd voor z’n leven, maar de toestand kon er gestabiliseerd worden. In juni ontwaakte Schumacher uit z’n coma en werd hij overgebracht naar een ziekenhuis dichter bij huis, in Lausanne. Nu zal hij thuis verder verzorgd worden. De familie vraagt niet te speculeren over de gezondheidstoestand van de piloot. Volgens specialisten is het evenwel nagenoeg onmogelijk dat hij ooit weer de oude wordt.