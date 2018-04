Nieuwe Honda HR-V komt weer naar Europa

Door: BV

Eind 2013 stelde Honda de Vezel voor. Een auto die valt onder de nu erg trendy categorie van de ‘urban SUV’ waar de Nissan Juke zich min of meer de uitvinder van mag noemen. Diezelfde auto werd later dit jaar met het label XR-V en een bijgespijkerde vormgeving voorgesteld in China. Als studiemodel weliswaar. En nu komt dat studiemodel ook weer naar Europa, waar hij volgende maand op het Autosalon van Parijs debuteert. Niet als XR-V, maar als een voorbode op de nieuwe HR-V. De marktintroductie is voorzien ‘ergens in 2015’.

Slim interieur

De Honda Jazz kon altijd al charmeren, onder meer met z’n vernuftig interieur dat erg veel ruimte bood omdat de benzinetank onder de voorzetels is geparkeerd. En ook de HR-V ondergaat die ingreep. Verder verwachten we ons aan motoren die wat meer Europees getint zijn. Een 1.6l diesel bijvoorbeeld. Meer info is er wellicht in Parijs…