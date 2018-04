Mercedes wapent B-Klasse tegen BMW 2 Active Tourer

Door: BV

Mercedes kan er niet om lachen - om die BMW 2-Series Active Tourer. Vooral omdat BMW niet echt moeite gedaan heeft om te verbergen waar het de mosterd haalde. Het is dan ook een erg atypische Beemer, met voorwielaandrijving en afmetingen die bijna tot op de millimeter identiek zijn aan die van het product met Ster op de neus. Hoe Mercedes reageert? Met een opfrisbeurt van de in 2011 gelanceerde B-Klasse. Géén grote wijzigingen, maar wel wat meer attitude. En daaruit straalt een onzekerheid. Reken maar dat ze wakker liggen van dei nieuwe BMW.

Uiterlijk

Vooraan zijn er aanpassingen aan de bumper, grille en de koplampen. De nieuwe B-klasse beschikt na de facelift over LED-lichten, zowel voor dag- en nachtverlichting. De laatste is een optie. Achteraan zitten nu ook LED-lampen.

Aan de binnenkant

Binnenin is er ook het een en ander aangepast. Het grote, vrijstaande display op het dashboard is gegroeid naar acht inch. Daarnaast zijn de tellers opnieuw getekend. Als extra is er keuze uit twaalf verschillende verlichtingskleuren waardoor de sfeer naar smaak kan worden aangepast. Voor wie zijn B-klasse nog persoonlijker wil maken zijn er drie nieuwe design pakketten: Style, Urban en AMG Line.

3 stijlpakketten

Het Style-pakket bevat onder meer lichtmetalen velgen, bekleding met een strepen-patroon en zilverchromen afwerking. Als je voor de Urban-uitvoering kiest krijg je een sportiever getinte auto; 17 inch vijfspaaks lichtmetalen velgen, een dubbele uitlaat, leren bekleding en een leren stuurwiel met perforatie voor extra grip. De AMG Line heeft een AMG-uiterlijk, een verlaagd onderstel, Sports Direct-Steer, 18 ich AMG velgen, geperforeerde remschijven en een sportstuurwiel van de AMG-afdeling.

Meer actieve veiligheid

Mercedes introduceert ook Collision Prevention Assist Plus, een uitbreiding op het huidige systeem zonder 'Plus'. Dit systeem remt gedeeltelijk zelf af om de kans op een ongeluk te voorkomen, iets dat bij de Plus-loze variant niet gebeurde. De standaard Attention Assist is eveneens vernieuwd. Het systeem werkt nu tussen de 60 en 200 km/h en gebruikt een 5-stappen balk op het display om te laten zien in welke mate de bestuurder oplet.

Geen nieuws onder de kap

Onder de motorkap is weinig nieuws te vertellen. Het bestaande motorengamma blijft behouden zoals het is. De nieuwe B-klasse zal zijn werelddebuut beleven in Parijs en eind november leverbaar worden. De prijzen worden in een later stadium bekend gemaakt.