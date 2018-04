Ferrari wordt volumemerk

Door: BV

Afgelopen week delfde Ferrari-baas Luca Di Montezemolo het onderspit in een partijtje politiek armworstelen tegen Fiat-baas Sergio Marchionne. Na 23 jaar mag Di Montezemolo er z’n schop afkuisen. Erg veel te klagen zal hij niet hebben, hij krijgt een oprotpremie van € 27 miljoen.

Marchionne laat er geen gras over groeien

Marchionne, de Canadees met de bedrieglijk Italiaanse naam, zal het bij Ferrari zelf wel doen. En hij heeft z’n eerste beslissing al achter de kiezen. De productie wordt meteen opgegrikt tot 10.000 auto’s. Di Montezemolo waakte altijd over de exclusiviteit van z’n producten en gaf slechts met tegenzin toe aan de vraag om meer voertuigen te bouwen. Als het van hem afhing werden er dit jaar niet meer dan 7.000 Ferrari gebouwd.

Meer Ferrari-modellen

“ Een Ferrari SUV met Jeep-DNA? Marchionne heeft er geen probleem mee ”

Voor Marchionne is het opdrijven van de productie van bestaande modellen slechts een eerste stap. De man die Fiat-reduceerde tot een handvol 500-derivaten, die al jaren spreekt over een heropleving van Alfa Romeo maar het merk op geen enkel volumemodel trakteert en Lancia aan de galg hing, wil met Ferrari het Duitse Porsche achterna. Meer modellen in verschillende niches. Een Ferrari SUV met Jeep-DNA? Marchionne heeft er geen probleem mee. Wat er ook in de praktijk van komt, moet natuurlijk nog blijken.