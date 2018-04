Gelekt: Toyota C-HR

Door: BV

De eerste foto's van Toyata's nieuwe concept car, de C-HR, zijn binnen. De crossover zal voor het eerst in levende lijve op het Autosalon van Parijs als concept car te bewonderen zijn.

Geen Urban Cruiser

Eigenlijk heeft Toyota vandaag alleen de RAV-4 in het programma als het op kleine SUV's aankomt. We vergeten dan even de Urban Cruiser, die slechts matig presteerde in tests en ook slechts met mondjesmaat klanten kon overtuigen. Dat model verdween immers al geruime tijd geleden stilletjes uit de catalogus.

De productversie van de C-HR zal zich ongetwijfeld nestelen tussen de beide eerder genoemde modellen. Hij wordt compacter dan de RAV-4 en groter dan de Urban Cruiser om uiteindelijk te eindigen in de kern van het C-segment. En dat is waar de grootste volumes worden gedraaid. We gaan ervan uit dat het model wat ingewanden deelt met de Auris, maar op bevestiging daaromtrent is het nog wachten tot begin oktober.