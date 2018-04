Peugeot RCZ op dood spoor

Door: BV

Je zal niemand horen zeggen dat de Peugeot RCZ er slecht uitziet. En dat is dan ook z’n voornaamste verkoopsargument. De tweedeurs deelt immers z’n techniek met de vorige generatie 308, zoals bijvoorbeeld de Audi TT ook technisch nagenoeg identiek is aan een VW Golf. En voor de RCZ betekende dat helaas dat de achterophanging uitsluitend bestond uit een simpele vervormbare traverse (niet onafhankelijk dus) en dat alleen voorwielaandrijving beschikbaar was. Meteen twee van de voornaamste minpunten.

Lager gewicht

Al van bij de lancering van de nieuwe generatie 308 kijken we uit naar een RCZ-afgeleide. De achterophanging is gebleven, de voorwielaandrijving ook, maar er is zo’n 100kg gewicht uit de structuur gekeild. En dat kan bijzonder heilzame effecten hebben - vooral in een prestatiegericht model. Maar het zal niet mogen zijn. Carlos Tavares, die bij PSA voorzitter is van de raad van bestuur, heeft zich in de Britse pers laten ontvallen dat de RCZ onvoldoende succesvol was om een opvolger te verantwoorden. Maar de levensduur van het model kan wel nog behoorlijk lang gerekt worden… we zijn ‘m dus nog niet meteen kwijt.