Meer doden dan verwacht bij GM-schandaal

Door: BV

Ten minste 13 doden zijn er gevallen door GM’s montage van een defect contactslot in meer dan een miljoen auto’s en - vooral - de onwil van de autobouwer om een tijdige terugroepactie te organiseren. Dat was de voorzichtige eerste schatting. Een onafhankelijke bemiddelaar die door GM is ingehuurd laat nu weten dat GM al in ten minste 19 gevallen compensatie zal betalen voor de nabestaanden van slachtoffers. Maar dat is slechts de top van de ijsberg. GM heeft nu al 125 claims ontvangen en zelfs de autobouwer zelf verwacht dat de aantallen nog zullen stijgen. Mogelijks komen er nog ‘honderden’ bij. GM had al 400 miljoen dollar uitgetrokken om de slachtoffers te compenseren, maar zal dat bedrag wellicht moeten optrekken.