Prototype nieuwe Honda Jazz naar Autosalon Parijs

Door: BV

Op deze Honda Jazz kleeft de titel prototype - en hij is uiteraard te zien op het Autosalon van Parijs. Dat komt omdat de 1,5cm langere nieuwe Jazz nog niet in Europa te krijgen is. Maar in Japan - waar hij Fit heet - rijdt hij al rond. Dit exemplaar zal dan ook zonder noemenswaardige wijzigingen doorstromen naar de catalogus. Da’s wel pas voor volgende zomer.

Ruimer

De Jazz is altijd al een beetje een ruimtewonder geweest. Vooral omdat Honda de benzinetank onder de voorzetels onderbrengt. Dat blijft overigens zo, maar de wielbasis groeide nog eens met 3cm en dat zal ongetwijfeld de binnenruimte aan te zien zijn.

Onder de kap?

Daar komt een 1.3l benzinemotor die nieuw is. Hij wordt naar keuze tegen een zesbak of een CVT-automaat.