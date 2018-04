Chinese hoteluitbater bestelt 30 Rolls-Royce Phantoms in één klap

Door: BV

En daarmee is het meteen het grootste order dat het luxemerk ooit onder de riem kon steken. En het zijn niet eens instapmodelletjes - neenee, het gaat hier over Phantoms met verlengde wielbasis: de absolute gammatopper van het bedrijf. Aan het order hangt dan ook een prijskaartje van om bij de € 15 miljoen.

Chinese kitsch?

Alle exemplaren (28 normale én twee die met echt gouden accenten zijn getooid) worden door Rolls Royce voorzien van een speciale binnen- en buitenaankleding. In rood en met gouden accenten, speciaal stikwerk en aparte wielen. Ze moeten immers passen bij het nog te bouwen hyperluxueuze Louis XIII hotel in China. Dat moet het meest luxueuze hotel ter wereld worden, maar dat betekent natuurlijk niet dat het het meest stijlvolle is.

Persoonlijke rondleiding

Als je zo’n groot order plaatst, dan wordt je door Rolls-Royce-baas Torsten Müller-Otvös zelf rondgeleid in de fabriek. De opdrachtgever is de Chinees Stephen Hung. Da’s de kerel met het wansmakelijke kostuum en de ongepaste haartooi.