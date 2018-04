Ook opgefrist: VW Polo GTI

Door: BV

Een facelift van de VW Polo, hadden we die al niet gehad? Jawel. We hebben er ook al mee gereden. Maar nog niet alle modellen waren de revue gepasseerd. Dat is pas nu het geval, met de voorstelling van de GTI. Te zien op het Autosalon van Parijs (waar anders?) en slechts getrakteerd op enkele oppervlakkige wijzigingen.

Nieuwe achterbumper

De voornaamste aanpassingen aan de buitenzijde zijn een nieuwe achterbumper en een herwerkte dubbele uitlaat. Maar je herkent de GTI natuurlijk het makkelijkst aan de voorzijde waar het rode lijntje in de grille doorloopt in de koplampen.

Het interieur heeft ook voor de nostalgische medemens wat te bieden. Dan hebben we het natuurlijk niet over de glanzend zwarte inzetstukken, het stuur met afgeplatte onderzijde of het rode contraststikwerk, maar over de geruite stof. Die knipoogt naar de originele Golf GTI, maar omdat deze Polo inmiddels al groter is dan dat icoon, mag hij zich dat permitteren.

1.8l turbo

Vier cilinders, directe benzine-injectie, 1,8l longinhoud en een turbo zijn voldoende om 192pk en 320Nm uit de omvorming van vloeibare energie naar beweging te puren. De compacte hatchback is er tot 236km/u snel mee en wil vanuit stilstand naar 100km/u in minimaal 6,7 seconden. Schakelen kan met de hand of automatisch met een DSG-transmissie.