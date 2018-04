Mercedes V-Klasse met vierwielaandrijving

Door: BV

Mercedes breidt het gamma van de nieuwe V-Klasse uit. Met versies die de vier wielen aandrijven. De V 250 BlueTec (dat betekent dat het een diesel is - met 2,1l inhoud om exact te zijn) combineert integraalaandrijving vanaf nu met een zeventrapsautomaat. Het opgewekte vermogen bedraagt nog steeds 190pk terwijl de trekkracht tot 440Nm oploopt. Mercedes wil er nog bij kwijt dat de integraalaandrijving de achterwielen verkiest, maar wie daaruit wil afleiden dat het geheel wat sportiever stuurt, loopt een decennium achter op de trends.

Verbruik

De exacte prestaties lijkt Mercedes nog niet te kennen. Raar, want het verbruik is wel bekend: 6,7l/100km of 177g/CO2/km.