Een nieuwe Espada voor Lamborghini?

De Espada, dat was een vierzits-GT die Lamborghini tussen '68 en '78 uit de fabriek liet rollen.Met 1217 verkochte exemplaren was het het populairste model uit het gamma. In 1999 werd gefluisterd dat er een opvolger van in de maak was, en in 2006 was dat nogmaals het geval, maar er is nooit wat van gekomen. Tot binnenkort misschien. Op het nakende autosalon van Parijs, dat op 4 oktober de deuren opent, zal de Italiaanse constructeur van supersportwagens namelijk een nagelnieuwe vierwieler voorstellen. En van de door Lamborghini zelf uitgestuurde plaagstoot kunnen we afleiden dat de Espada van weleer als inspiratiebron voor het globale lijnenspel heeft gediend. Een concurrent voor de FF? De grote baas van Ferrari heeft wat om over te piekeren 's nachts.