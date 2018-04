Porsche Exclusive toont unieke Cayenne S E-Hybrid

Door: BV

Exclusive, voor wie er nog niet van gehoord heeft, is het personaliseringsprogramma van Porsche. Daar klop je aan als je het absoluut niet eens bent met pakweg de keuze het garen voor het stikwerk op je nieuwe Porsche.

Exclusive Cayenne S E-Hybrid

Om te tonen wat allemaal mogelijk is, configureerde de Exclusive afdeling van het merk deze Cayenne. De tweede al op even veel weken tijd. De eerste was wel heel er beige, maar deze lijkt iets meer op westerse smaakpapillen te zijn gericht. Instaplijsten en handgrepen in carbon bijvoorbeeld, dat is te smaken. Net als de getinte koplamplenzen, de grijze lakkleur, het sportpakket en zelfs de 21-duimers. Hoe de Cayenne S E-Hybrid presteert en wat hij moet kosten lees je hier.

Hoezo uniek?

Even een kleine kanttekening: je kan je Porsche bij Exclusive wel helemaal voor jezelf op smaak laten brengen, maar Porsche verbiedt uiteraard niemand anders om exact hetzelfde te doen. Vooral niet het voorbeeld volgen is dus de boodschap.