477pk sterke Lexus RC F kent z'n prijs

Door: BV

De potigste versie van de Lexus RC arriveert rond de jaarwisseling bij de dealer. Hoe deze ‘F’ presteert weten we intussen al. Uit z’n 5-liter V8 puren de Japanners 477pk en ook nog eens 530Nm. Een achttrapsautomaat versast dat naar de aangedreven achterwielen waar een gestuurd differentieel ervoor zorgt dat het niet allemaal opgaat in rubberrook. Optioneel - zo weten we nu.

Prestaties

De Lexus RF C mag dan wel 1.840kg wegen, met dergelijk vermogen staat dat flitsende prestaties niet in de weg. De topsnelheid bedraagt exact 270km/u en het geheel vanaf stilstand naar 100km/u katapulteren duurt slechts 4,5 tellen.

En de prijs?

Die was er voorheen nog niet. Nu wel. De standaardversie wisselt in ons land van eigenaar voor € 85.910. Lexus rust de RC F vanzelfsprekend rijkelijk uit, maar er zijn ook nog enkele opties. Een carbon-pakket is de duurste voor € 6.400. 19-duims-velgen (ipv de standaard 18-duimers) zijn de goedkoopste. Die heb je al voor € 480. En dat differentieel dat de trekkracht intelligent verdeelt (of het ook leuker is moet overigens nog blijken)? Dat kost je € 4.280.