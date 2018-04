Moet Lego deze Corvette C3 in productie nemen?

Door: BV

Lego heeft wel wat met auto’s. Zo heeft het bedrijf dit jaar een opvallend realistische interpretatie van de originele Mini Cooper in de catalogus staan. Niet voor het eerst. Maar als het van een hele hoop Lego-fans afhangt komt ook deze Corvette C3 er binnenkort bij. Die is aan het bedrijf gesuggereerd via het Ideas Project - een soort van competitie waarbij populaire modellen van amateurs het tot productie kunnen schoppen als ze populair genoeg zijn. Deze blauwe Amerikaanse sportwagen is goed op weg…

Nog enkele Lego-feiten

We hebben er nog twee, als uitsmijter. Ongeveer 20% van al wat Lego is wordt gekocht door volwassenen. En niet om aan iemand anders cadeau te geven. En dan is er nog eentje dat ons aanbelangt: Lego is de grootste bandenfabrikant ter wereld. Echt waar.