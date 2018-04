Rijdend ruimteschip te koop (voor een stevig bedrag)

Door: AUTO55

Voor wie even niet mee is: het 'ruimteschip' waarvan sprake is eigenlijk een Italdesign Aztec, een Italiaanse (en in de eerste plaats conceptuele) vierwieler die in 1988 opdook op het autosalon van Turijn. En het model werd ook effectief in productie genomen, zij het in een zeer beperkte oplage van maar 25 stuks. Aanvankelijk werd weliswaar het dubbele beoogd, maar da's nog steeds klein bier natuurlijk.

Audi en Lancia

Onder de kap ligt een Audi-vijfcilinder die plusminus 250pk ontwikkelt en in alle hoeken kracht levert via een handgeschakelde vijfbak. De vierwielaandrijving dankt hij niet aan een Audi quattro, wel aan de beruchte Lancia Delta Integrale van weleer. Maar het meest in het oog springend - letterlijk - is natuurlijk het hoogst excentrieke in- en exterieurontwerp van de Aztec. Als bestuurder kon je zelfs codes ingeven in de externe controlepanelen om informatie met betrekking op de remvloeistof, het oliepijl en dergelijke meer te vergaren. Zelfs een 12V-stopcontact, een compressor om banden op te blazen en een verwijderbare elektrische schroevendraaier zijn van de partij.

Nu kopen?

De auto van op de foto's wordt via Ebay te koop wordt aangeboden voor de "nu kopen" prijs van $ 750.000 (een kleine € 585.000). Een stevig bedrag, maar het betreft dan ook een extra speciaal model. Volgens de koper gaat het immers om het allereerste productie-exemplaar dat bovendien door grootmeester Giorgetto Giugiaro himself werd gesigneerd.

Bieden maar...

De vorige eigenaar zou er maar liefst $ 2,2 miljoen voor op tafel hebben gelegd en de auto zou ook maar 800 mijlen op de teller hebben staan. Bijna 1.200km dus, die voornamelijk tijdens parades en shows werden afgemaald. Hem bezichtigen kan je enkel in Japan.

Voor de geïnteresseerden: de veiling loopt morgenvroeg af, het minimumbod bedraagt $ 500.000 en er heeft nog niemand z'n hand opgestoken...