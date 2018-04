Honda CR-V onder het mes

Door: AUTO55

De laatste CR-V hebben we een kleine twee jaar geleden nog aan de tand gevoeld. Tot in de puntjes overtuigen kon die Japanner jammer genoeg niet, maar dat houdt Honda niet tegen om hem zo lang mogelijk in leven te houden. En daar is na enkele jaren uiteraard op z'n minst een facelift voor nodig.

Wanneer we oog in oog kunnen staan met de vernieuwe CR-V? Misschien al begin volgende maand op het autosalon van Parijs. Let wel: de CR-V van op de foto is wellicht het Amerikaanse model. Dat leiden we af van de oranjegekleurde richtingaanwijzers. Bij ons worden die rechtstreeks in de prullenbak gekieperd en vervangen door heldere exemplaren.