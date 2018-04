Zo had de Mitsubishi Outlander er altijd al uit moeten zien

Door: AUTO55

Mitsubishi stelt op het Autosalon van Parijs een extra dynamische versie van de Outlander voor. Technisch is er niets noemenswaardigs gewijzigd, en het is de hybride Outlander PHEV die als basis diende. Maar aan het uiterlijk is grondig gesleuteld.

Sportieve snoet

De Japanners verliezen enige klasse niet helemaal uit het oog, maar toch valt het meest op dat de Outlander z’n dociele voorgevel ruilt voor een exemplaar met nadrukkelijker vormgegeven koplampen en waarvan de grille en sierlijsten samen een X-patroon vormen.

Optie? Facelift?

Een spraakwaterval over al het nieuws hebben we nog altijd niet over ons gekregen. Er is dus ook nog wat onduidelijkheid. Mitsubishi heeft het over een ‘kit’. Wil dat zeggen dat je hem binnenkort optioneel kan krijgen. Of zien we hier een voorbode op een tweede facelift?