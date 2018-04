Door: AUTO55

Deze stoer uitgedoste stadswagen heet Urban Ride, maar is eigenlijk gewoon een C1. Citroën wil ermee in de voetsporen treden van Opel, VW en Fiat (met respectievelijk de Adam Rocks (lees hier het testverslag), VW Cross Up en Fiat Panda 4x4) al hangt een inproductiename volgens het merk wel af van de reacties op het Autosalon van Parijs. Op de planning staan zowel een drie- als een vijfdeursvariant.