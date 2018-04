Mercedes C63 AMG en AMG S: de specificaties

Door: BV

Wie dacht dat de C63 AMG een 6,3l V8 onder de motorkap had, loopt nu toch echt achter. Het cijfertje is er alleen maar voor de show. Voor de aandrijving? Daar dient een 4-liter V8 voor. Downsizing, ook in dit segment. Maar dan wel met twee turbo’s. Goed voor 475pk en 650Nm trekkracht. Tenzij je de AMG S neemt. Die heeft 510pk en 700Nm. Eigenlijk is het twee keer hetzelfde, maar je moet wat meer centen ophoesten en je zal er één miezerig tiende sneller mee aan de honderd zitten. In 4,1 in plaats van 4,2 tellen. De topsnelheid is identiek want begrensd op 250km/u. Het ruikt van ver naar geldklopperij, maar Porsche doet dat al jaren en raakt er ook mee weg. Mercedes zal dus wel gelijk hebben dat ze voortaan ook twee versies aanbieden, zoals dat bij de E-Klasse AMG en S-Klasse AMG ook al het geval was.

Nog meer aanpassingen?

Agressiever ogende bumpers, een andere grille, een sportstuurtje en ander meubilair. Dat hebben ze allemaal. Net als vier uitlaatpijpen met ertussen iets wat op een diffuser lijkt. Maar de AMG S heeft net iets meer zwartgelakte accenten - kwestie van nog wat gemener te ogen - en rust op standaard 19-duims lichtmetaal terwijl de versie zonder ’S’ het met een maatje minder moet stellen.

First Edition

En dan is er nog deze First Edition. Ook al een Mercedes-traditie, voor wie er als de kippen bij wil zijn. Uitgevoerd in een speciale kleurencombinatie, met accenten in weinig fantasieloos rood - maar wél aangebracht op een originele plaats in de grille. En met zowaar een stickertje en rode randjes om de wielen - als ware het een ordinaire hot hatch.