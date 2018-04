Ford toont de Mustang die het niet werd

Door: BV

Ford heeft een nieuwe Mustang. De zevende generatie al en een opvolger voor de erg gesmaakte retro-geïnspireerde telg. Daarin schemert de inspiratie van het eerste exemplaar (uit 1964 al) nog steeds door. Maar hij oogt tegelijk ook modern en scherp. En hij zal voor het eerst ook officieel in Europa te koop zijn, al moeten we daarvoor nog wachten tot volgend jaar, wanneer de meest hongerige Amerikaanse consumenten bediend zijn.

Mustang Design

Natuurlijk overwoog Ford meer dan één design voor de nieuwe Mustang. Meestal blijven de ontwerpen die het niet haalden voor eeuwig achter de coulissen van het merkgeheim verborgen, maar het Blauwe Ovaal gooit er toch eentje te grabbel. Daarop is eveneens een model met retro-lijnen te zien. Het lijkt zelf wat op het definitieve eindresultaat, maar het is wat ronder en braver dan wat er finaal van de productieband zal rollen. Dit is dus de Mustang die het niét werd.