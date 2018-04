Audi wil vierdeurs TT

Door: BV

Er gaat geen dag voorbij of één of ander autobouwer wil ons diets maken hoe onvoorstelbaar duur het wel is om een auto te maken. Maar da’s niet helemaal juist. Een onderstel ja, dat kosten bergen geld. Miljarden. Maar daarbovenop een koetswerk kwakken is goedkoper dan ooit tevoren. Vandaar ook de recente zondvloed aan koetswerkvormen - bij voorkeur met minimale platformwijzigingen. Een beetje autoconstructeur werkt zich tegenwoordig in elke denkbare niche in. En soms ook in ondenkbare niches. Een vierdeurs met een schuinere achteruit bijvoorbeeld? Bij BMW zijn dat Gran Coupés - bij Audi heten die dingen (meestal) Sportback. En er kan er altijd nog wel eentje bij. Autozeitung claimt nu al dat Audi nadenkt over een vierdeurs TT (net nadat we de TT Roadster te zien kregen). Die zou op het Salon van Parijs al concept car debuteren en dit is de eerste schets.

Afmetingen

Ja, onderhuids komen we nog maar eens het MQB-platform tegen. Da’s weinig nieuws. Maar de Duitsers zeggen ook de afmetingen te kennen. Zet ‘m naast een vierdeurs A3 (op identiek dezelfde bodemplaat) en hij zou zowaar 3cm lager én 2cm langer zijn. Een wereld van verschil (niet echt) dus.