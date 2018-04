Ford Transit is rijdende gevangenis

Door: BV

Leveren aan de Amerikaanse diensten voor ordehandhaving is big business. We hebben er zelfs cijfers over. Afgelopen jaar leverde Ford van z’n speciaal voor de politie aangepaste Explorer Interceptor 25.000 eenheden in de VS. Daar kan je al eens wat moeite voor doen.

Ford Transit voor gevangenentransport

Ford is dus populair onder de Amerikaanse wetsdienaars, en dat opent natuurlijk de deur naar extra mogelijkheden. Een Amerikaanse Transit voor gevangenentransport bijvoorbeeld. En zo geschiedde. Dit ultrabeveiligde exemplaar kan 12 gevangen vervoeren in 3 van elkaar afgesloten compartimenten. En er moeten in de VS nogal wat gevangen getransporteerd worden. Het land heeft 2,4 miljoen man achter de tralies zitten.

Motoren

Het is een grote bus, maar er zit ook een grote motor onder de kap. Er is zelfs keuze. Een 3,7l V6, een 3,5l turbo of een 3,2l turbodiesel.