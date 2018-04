458 Speciale A is krachtigste Ferrari-cabrio ooit

Door: BV

We wisten al dat hij kwam. Er was namelijk al beeld opgedoken van een schaalmodelletje. Maar de naam, daar heeft Ferrari toch weer wat anders op gevonden. Hoewel het in wezen een Ferrari 458 Spider is die met de reeds gekende (want een gesloten 458 Speciale bestaat al) saus is overgoten, is voor de naam toch weer nét iets anders bedacht. Dit exemplaar heet 458 Speciale A. Die A staat voor Aperta, wat ‘open’ betekent. De Italianen gebruiken hem alleen voor hun meest exclusieve creaties. De 599 SA Aperta bijvoorbeeld, of de P540 Superfast Aperta. Van de eerste zijn er 80 gebouwd, de tweede was zelfs een uniek exemplaar. Van deze 458 Speciale A dan? Daar komen er 499 van.

Van nul naar 100 in 3 seconden

Een krachtiger Spider dan dit exemplaar bouwde Ferrari nog nooit. En het is ook de sterkste atmosferische V8 Die ooit door de Italianen werd samengevezen. Dus ja - de 458 Speciale A is snel. Zéér snel. De sprint van 0 naar 100 km/u is na precies drie seconden voorbij, net als de dichte versie 458 Speciale. En als je vol het gaspedaal blijft intrappen zie je al na 9,5 seconden 200 km/u op je teller verschijnen. Met dank aan de 605 paarden die pal achter je aan het briesen zijn. Het koppel reikt tot 540 Nm. De ‘A’ weegt slechts 50kg meer dan de gesloten telg. Onder meer door aluminium te gebruiken voor het vouwdak. Da’s ook te openen en te sluiten in 14 seconden. Het totaalgewicht bedraagt 1.340kg.

Speciale uitvoeringen

Mensen kopen de speciale 458 uitvoering natuurlijk om gezien te worden of om iets unieks te hebben. Welke kleuren geleverd worden zijn niet bekend, wel dat hij zijn première zal beleven in het geel met een blauw-witte (officieel Blu Nart en Bianco Avus) striping waaraan ook de Speciale te herkennen is. Binnenin komt de kleurencombinatie terug. Voorop gesteld, het meeste is bekleed met zwart alcantara. Daarnaast is er veel carbon aanwezig met een blauwe afwerking. De buitenkleur komt terug op de sportstoelen en het witte van de streep is terug te vinden in de stiksels. Zo sluit het interieur naadloos aan op de buitenkant.