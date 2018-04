Honda weet meer over de Civic Type-R (met 280pk!)

Door: BV

Als we even terugkijken in ons archief, dan moeten we concluderen dat er al sinds 2012 duchtig gespeculeerd wordt over de nieuwe Honda Civic Type-R. Al in september 2013 jakkerde een gecamoufleerd exemplaar zich over de Nürburbring en begin dit jaar kregen we eerste indicatie van hoe de hot hatch eruit zou zien.

280pk voor Civic Type-R

De belofte van 300pk, die al viel in 2012, heeft Honda niet gehaald. Maar 280pk is aardig dicht in de buurt. Het wordt nog steeds uit een 2-liter gepuurd die zal doortrekken tot 7.000t/min. Da’s wat minder dan de meest lyrische V-Tec’s van het merk van weleer. Dat heeft dan weer alles te maken met de komst van een turbo. Je zal overigens alleen van de volle 280pk gebruik kunnen maken als je een ‘R+’-knop naast het stuurwiel indrukt. Ja, je leest het goed - de Civic Type-R bezondigt zich aan elektronische gizmo’s.

Gestuurde ophanging

“ Een degelijke, mechanische oplossing dus ”

En het is niet het enige waarvoor de Japanners een computer inschakelen. De demping wordt voortaan ook meerdere malen per seconde bijgesteld. Honda opteerde dan weer wel voor een systeem met een extra fuseepen om koppelstuurreacties van de aangedreven voorwielen weg te werken. Een degelijke, mechanische oplossing dus.

Neen, hij is nog niet definitief

Op het Autosalon van Parijs staat eind deze week deze Civic Type-R te blinken. Die lijkt al sterker op het productiemodel dan de concept die in maart op het Salon van Genève stond te blinken, maar ook op dit exemplaar hangt nog de noemer ‘concept’. Het eindresultaat komt ook pas volgend jaar in de catalogus.