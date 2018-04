Doe eens gek - koop een concept car

Door: BV

Toegegeven, meestal heb je de kans niet eens om een concept car te kopen. De constructeurs laten ze niet los, zetten ze in eigen musea of halen ze door de metaalpers. Maar in 2010 verkocht Ford deze Lincoln Continental Concept Car uit 2002 wél. En die wordt nu weer geveild.

Lincoln Continental Concept 2002

In 2002 droomde Ford van een nieuwe überluxueuze Lincoln. Met een V12, zelfmoorddeuren en gestrekte, elegante lijnen. Die droom werd in in 2010 geveild en destijds werd er niet eens $ 60.000 voor neergeteld. Het spreekwoordelijke appel en ei, zeg maar. Nu wordt uiteraard op een hogere opbrengst gehoopt, maar de waarde wordt pas op 14 november bepaald. Dan gaat hij onder de hamer.

Hij rijdt niet

We kregen destijds - zoals bij concept vaak het geval is - wat fictieve cijfers voorgeschoteld, maar wie zichzelf al in deze Lincoln voorbij de plaatselijke place-m’as-tu-vu ziet flaneren, zal eerst de handen uit de mouwen mogen steken. Dat er geen type-goedkeuring voor te krijgen valt, is nog een kleine hindernis. De auto rijdt niet en zelfs de boordelektronica doet het niet.