Gelekt: Lamborghini Asterion

Door: BV

Van Lamborghini zelf kregen we tot op heden alleen een teaser te zien. Voldoende om te speculeren over een concept car met plaats voor vier inzittenden. Niets meer. Maar de Italiaanse media die later deze week (na de onthulling van het model op het Autosalon van Parijs) uitkomen, weten al meer. De boekjes zijn spijtig genoeg al gedrukt en iemand heeft er beeld van online gegooid.

Minotaurus

Lamborghini geeft z’n creaties meestal de naam van een beroemde vechtstier uit de Spaande arena’s, maar ditmaal wordt een uitstapje gemaakt naar de Griekse mythologie. De Asterion is deels stier, deels mens. Een minotaurus.

Hybride vierzitter?

De aanwezigheid van 2+2 zitplaatsen - pakweg zoals de Ferrari FF of Porsche 911, lijkt vast te staan. Over de krachtbron wordt nog duchtig gespeculeerd. We geven even de twee uitersten mee: een atmosferische V10 of een Hybride V10 met drie elektromotoren en niet minder dan 900pk. Eind deze week is er uitsluitsel.