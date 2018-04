Groen licht voor 1.000pk sterke straatlegale Le Mans Audi

Door: BV

Zou het niet leuk zijn om met een Le Mans racemonster over de openbare weg te kunnen denderen? Het is in elk geval een vraag die Audi zich stelt. En er ook maar meteen wat aan lijkt te doen. Over een straatlegale versie van de Audi R10 - waar je dus gewoon mee naar de supermarkt kan - wordt al langer gedroomd en gespeculeerd. Wie nog ergens een blanco cheque in de kast heeft liggen, kan die alvast klaarnemen. Audi zal de straatversie van z’n Le Mans Racer effectief bouwen.

Hybride met 1000pk

De 6-liter biturbo V10 zal in z’n eentje al goed zijn voor 850pk, maar als je er nog eens de kracht van de elektromotoren bij optelt dan zal je gedurende korte tijd ruimt 1000pk ter beschikking hebben.

Nieuw koetswerk

Audi zal voor de straatlegale versie een nieuwe koets moeten bouwen. Die zal evenwel gebaseerd zijn op de racewagen uit de Le Mans-klasse. Groter én exclusiever dan de R8, zou deze R10 het vuur aan de schenen van de Porsche 918 Spyder uit de eigen VW-groep of de Ferrari LaFerrari moeten leggen. Dat is uiteraard in de veronderstelling dat de (nu wel erg hardnekkige geruchten) realiteit blijken.